Давіде Баллардіні очолив Дженоа, повідомляє офіційнний сайт "грифонів".

Дженоа офіційно звільнив головного тренера – друга відставка сезону в Серії А

На цій посаді 56-річний італієць замінить Роландо Марана, якого звільнили через незадовільні результати команди. Баллардіні вже 4-й раз отримує цю посаду, востаннє він покидав генуезький клуб у 2018-му.

У нинішньому сезоні Дженоа здобув лише одну перемогу і після 13-ти турів заслужено перебуває на передостанньому місці турнірної таблиці Серії А.

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