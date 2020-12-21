Дженоа оголосив ім'я нового тренера – фахівець вчетверте очолив клуб
17:31 - Читать на русском
Крісло наставника Дженоа недовго залишалось вакантним.
Давіде Баллардіні очолив Дженоа, повідомляє офіційнний сайт "грифонів".
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На цій посаді 56-річний італієць замінить Роландо Марана, якого звільнили через незадовільні результати команди. Баллардіні вже 4-й раз отримує цю посаду, востаннє він покидав генуезький клуб у 2018-му.
У нинішньому сезоні Дженоа здобув лише одну перемогу і після 13-ти турів заслужено перебуває на передостанньому місці турнірної таблиці Серії А.
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