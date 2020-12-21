Давиде Баллардини возглавил Дженоа, сообщает официйнний сайт "грифонов".

Дженоа официально уволил главного тренера – вторая отставка сезона в Серии А

На этом посту 56-летний итальянец заменит Роландо Марана, которого уволили из-за неудовлетворительных результатов команды. Баллардини уже 4-й раз получает эту должность, в последний раз он покидал генуэзский клуб в 2018-м.

В нынешнем сезоне Дженоа одержал только одну победу и после 13-ти туров заслуженно находтся на предпоследнем месте турнирной таблицы Серии А.

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