Поразка від Беневенто, який очолює Філіппо Індзагі, стала останньою краплею для керівництва "грифонів". Разом із Мараном у відставку пішов його тренерський штаб, повідомляє офіційний сайт Дженоа.

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У нинішньому сезоні це вже друге звільнення головного тренера команди Серії А. Першою стала Фіорентина, яка замість Джузеппе Якіні призначила Чезаре Пранделлі.

Додамо, що Маран очолив Дженоа лише в серпні і провів з командою 15 поєдинків. У нинішньому сезоні генуезці здобули лише одну перемогу і після 13-ти турів заслужено перебувають на передостанньому місці турнірної таблиці Серії А.

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