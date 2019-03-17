Ювентус без Роналду зазнав першої поразки в чемпіонаті: 28-й тур Серії А, матчі неділі

В рамках 28-го туру Ювентус зазнав першої поразки в Серії А, сенсаційно поступившись Дженоа. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2018/19, 28 тур

Дженоа – Ювентус – 2:0

Голи: Стураро, 72, Пандев, 81

Аталанта – К'єво – початок матчу о 16:00

Емполі – Фрозіноне – початок матчу о 16:00

Лаціо – Парма – початок матчу о 16:00

Наполі – Удінезе – початок матчу о 19:00

Ювентус напіврезервним складом поступився Дженоа. Після виснажливого матчу проти Атлетіко в Лізі чемпіонів "Стара синьйора" вирішила надати відпочинок своїм лідерам, тим більше що відрив від другого місця дуже солідний. Генуезці захопили ініціативу, однак в першому таймі відкрити рахунок не змогли. По перерві голом відзначився Дибала, однак його скасували через офсайд. А ближче до кінця гри Стураро та Пандев принесли перемогу Дженоа і Ювентус зазнав першої поразки в чемпіонаті.

Дженоа – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Додамо, що Дженоа завдала першої поразки туринцям у 2 м'ячі в чемпіонаті з травня 2017, а також є єдиною командою, яка перемогла "б'янконері" двічі в Серії А з жовтня 2015 року.

Завдяки цій перемозі Дженоа набрала 30 очок та піднялась на 12 позицію, Ювентус з 75 пунктами залишається на першому місці.