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Дженоа – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча

16:10 60 Читати українською
Дженоа – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча
Дженоа – Ювентус – 2:0 – видео голов и обзор матча

Ювентус сенсационно уступил Дженоа в двадцать восьмом туре Серии А. Смотрите видео обзор матча Дженоа – Ювентус на сайте "Футбол 24".

72’ Стефано Стураро
81’ Горан Пандев
 

Дженоа нанесла Ювентусу первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии. Победу генуэзцам принесли голы Стураро и Пандева.

Ювентус без Роналду потерпел первое поражение в чемпионате: 28-й тур Серии А, матчи воскресенья

Благодаря этой победе Дженоа набрала 30 очков и поднялась на 12 позицию, Ювентус с 75 пунктами остается на первом месте.

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Ювентус Ювентус Италия Дженоа - Ювентус Видеоновости Дженоа Дженоа
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