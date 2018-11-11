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Дженоа – Наполі – 1:2 – відео голів та огляд матчу

08:46 58 Читать на русском
Дженоа – Наполі – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Дженоа – Наполі – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Наполі на виїзді здолав Дженоа в 12 турі Серії А. Дивіться відео голів матчу Дженоа – Наполі на сайті "Футбол 24".

Генуезці вийшли вперед в рахунку завдяки голу Куаме. Однак матч був зіпсований жахливою зливою, через яку навіть було перервано гру на початку другого тайму.

Наполі вирвав перемогу в Дженоа: 12 тур Серії А, матчі суботи

Одразу після цієї перерви Руїс відновив рівновагу, влучно пробивши після пасу Мертенса. А вже наприкінці матчу Біраскі намагався вибити м'яч після подачі зі штрафного, проте зрізав його у власні ворота.

Наполі завдяки своїй перемозі набрав 28 очок і тимчасово піднявся на другу сходинку турнірної таблиці, Дженоа з 14 пунктами лишилась на 14 позиції.

Чемпіонат Італії 2018/19, 12 тур

Дженоа – Наполі – 1:2

Голи: Куаме, 20 – Руїс, 62, Біраскі, 86, (аг)

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Італія12 турЛуїджі Ферраріс (Генуя)

Дженоа - Наполі: Субота 10 листопада 2018

Дженоа
Матч завершено
1 : 2
Наполі
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