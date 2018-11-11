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Дженоа – Наполи – 1:2 – видео голов и обзор матча

08:48 39 Читати українською
Дженоа – Наполи – 1:2 – видео голов и обзор матча
Дженоа – Наполи – 1:2 – видео голов и обзор матча

Наполи на выезде одолел Дженоа в 12 туре Серии А. Смотрите видео голов матча Дженоа – Наполи на сайте "Футбол 24".

Генуэзцы вышли вперед в счете благодаря голу Куаме. Однако матч был испорчен ужасным ливнем, из-за которого даже пришлось прервать игру на начале второго тайма.

Наполи вырвал победу у Дженоа: 12 тур Серии А, матчи субботы

Сразу после этой паузы Руис восстановил равновесие, точно пробив после паса Мертенса. А уже в конце матча Бираски пытался выбить мяч после подачи со штрафного, однако срезал его в собственные ворота.

Наполи благодаря своей победе набрал 28 очков и временно поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, Дженоа с 14 пунктами осталась на 14 позиции.

Чемпионат Италии 2018/19, 12 тур

женоа – Наполи – 1:2

Голы: Куаме, 20 – Руис, 62, Бираски, 86, (аг)

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Италия12 турЛуиджи Феррарис (Генуя)

Дженоа - Наполи: Суббота 10 ноября 2018

Дженоа
Матч окончен
1 : 2
Наполи
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