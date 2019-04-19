Джеко погодився перейти в Інтер

Форвард Роми Едін Джеко з великою вірогідністю розпочне сезон 2019/20 у складі міланського Інтера.

Едін Джеко сказав "так" на трансфер у міланський Інтер, повідомляє Calcio Mercato.

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"Нерадзуррі" запропонують контракт із зарплатою 4,5 млн євро на рік. Сам 33-річний гравець хоче продовжувати виступати в Серії А.

У сезоні 2018/19 Джеко забив 8 голів та віддав 3 асисти в 27 матчах чемпіонату. Минулого літа Інтер підписав іншого екс-футболіста "вовків" Раджу Наінгголана.

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