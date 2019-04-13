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Рома розпочала переговори з Конте

13:32 90 Читать на русском
Рома розпочала переговори з Конте
Антоніо Конте / фото із соцмереж

Відомий італійський тренер Антоніо Конте влітку може очолити Рому.

Римський клуб вважає Конте пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера команди, повідомляє La Repubblica.

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За інформацією видання, представники "вовків" вже розпочали переговори з 49-річним фахівцем щодо умов можливої співпраці.

Нагадаємо, у березні Рома звільнила Еусебіо Ді Франческо, який очолював команду з 2017 року. Клаудіо Раньєрі, який став виконувачем обов'язків головного тренера, покине свій пост після закінчення поточного сезону.

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Теги
Італія Антоніо Конте Антоніо Конте Рома Рома
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