Рома розпочала переговори з Конте

Відомий італійський тренер Антоніо Конте влітку може очолити Рому.

Римський клуб вважає Конте пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера команди, повідомляє La Repubblica.

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За інформацією видання, представники "вовків" вже розпочали переговори з 49-річним фахівцем щодо умов можливої співпраці.

Нагадаємо, у березні Рома звільнила Еусебіо Ді Франческо, який очолював команду з 2017 року. Клаудіо Раньєрі, який став виконувачем обов'язків головного тренера, покине свій пост після закінчення поточного сезону.

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