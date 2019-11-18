Джан: Я не можу бути щасливий у Ювентусі

Хавбек Ювентуса Емре Джан розповів про труднощі, з якими він зіткнувся у поточному сезоні.

"Я амбітний хлопець, завжди хочу виступати на найвищому рівні. Через певні труднощі не все йде так, як я очікував. Звичайно, я не можу бути щасливий у такій ситуації, але мене не зламати.

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Я буду продовжувати старанно працювати над собою. Ходжу в тренажерний зал до або після тренувань, роблю додаткові вправи, щоб бути готовим, коли знадоблюся. Повернення до Німеччини? У футболі може трапитися все що завгодно", – розповів Джан у коментарі Kicker.

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Додамо, що німець за останній місяць лише одного разу виходив на поле у складі Ювентуса – матч 9 туру Серії А проти Лечче. Також Джан не отримав місце у заявці туринців на груповий етап Ліги чемпіонів.