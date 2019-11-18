Джан: Я не могу быть счастлив в Ювентусе

Хавбек Ювентуса Эмре Джан рассказал о трудностях, с которыми он столкнулся в текущем сезоне.

"Я амбициозный парень, всегда хочу выступать на самом высоком уровне. Через определенные трудности не все идет так, как я ожидал. Конечно, я не могу быть счастлив в такой ситуации, но меня не сломать.

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Я буду продолжать усердно работать над собой. Хожу в тренажерный зал до или после тренировок, делаю дополнительные упражнения, чтобы быть готовым, когда понадоблюсь. Возвращение в Германию? В футболе может случиться все что угодно", – рассказал Джан в комментарии Kicker.

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Добавим, что немец за последний месяц только однажды выходил на поле в составе Ювентуса – матч 9 тура Серии А против Лечче. Также Джан не получил место в заявке туринцев на групповой этап Лиги чемпионов.