Джан неймовірним дальнім ударом забив дебютний гол після повернення в Бундеслігу

Новачок дортмундської Борусії Емре Джан відзначився красивим голом у своєму першому матчі після повернення у Бундеслігу.

На 33 хвилині матчу 21 туру чемпіонату Німеччини проти Байєра Джан фантастичним дальнім ударом вразив ворота своєї колишньої команди. Для хавбека цей матч став першим після повернення в Бундеслігу.

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Нагадаємо, поточний сезон Джан починав у туринському Ювентусі. Наприкінці зимового трансферного вікна 26-річний футболіст перейшов в оренду у Борусію. Дортмундці мають право викупу гравця після закінчення терміну оренди.

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