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Джан неймовірним дальнім ударом забив дебютний гол після повернення в Бундеслігу

20:23 966 Читать на русском
Джан неймовірним дальнім ударом забив дебютний гол після повернення в Бундеслігу
Емре Джан / RTL.de

Новачок дортмундської Борусії Емре Джан відзначився красивим голом у своєму першому матчі після повернення у Бундеслігу.

20’ Кевін Фолланд
43’ Кевін Фолланд
81’ Леон Бейлі
82’ Ларс Бендер
 
Матс Хуммельс 22’
Емре Джан 33’
Рафаел Геррейро 65’
20’ Кевін Фолланд
22’ Матс Хуммельс
33’ Емре Джан
43’ Кевін Фолланд
65’ Рафаел Геррейро
81’ Леон Бейлі
82’ Ларс Бендер

На 33 хвилині матчу 21 туру чемпіонату Німеччини проти Байєра Джан фантастичним дальнім ударом вразив ворота своєї колишньої команди. Для хавбека цей матч став першим після повернення в Бундеслігу.

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Нагадаємо, поточний сезон Джан починав у туринському Ювентусі. Наприкінці зимового трансферного вікна 26-річний футболіст перейшов в оренду у Борусію. Дортмундці мають право викупу гравця після закінчення терміну оренди.

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Теги
Байєр - Борусія Дортмунд Емре Джан Емре Джан Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Відеоновини
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