Джан невероятным дальним ударом забил дебютный гол после возвращения в Бундеслигу

Новичок дортмундской Боруссии Эмре Джан отличился красивым голом в своем первом матче после возвращения в Бундеслигу.

На 33 минуте матча 21 тура чемпионата Германии против Байера Джан фантастическим дальним ударом поразил ворота своей бывшей команды. Для хавбека этот матч стал первым после возвращения в Бундеслигу.

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Напомним, текущий сезон Джан начинал в туринском Ювентусе. В конце зимнего трансферного окна 26-летний футболист перешел в аренду в Боруссию. Дортмундцы имеют право выкупа игрока по окончании срока аренды.

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