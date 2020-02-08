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Джан невероятным дальним ударом забил дебютный гол после возвращения в Бундеслигу

20:26 127 Читати українською
Джан невероятным дальним ударом забил дебютный гол после возвращения в Бундеслигу
Эмре Джан / RTL.de

Новичок дортмундской Боруссии Эмре Джан отличился красивым голом в своем первом матче после возвращения в Бундеслигу.

20’ Кевин Фолланд
43’ Кевин Фолланд
81’ Леон Бейли
82’ Ларс Бендер
 
Матс Хуммельс 22’
Эмре Джан 33’
Рафаэл Геррейро 65’
20’ Кевин Фолланд
22’ Матс Хуммельс
33’ Эмре Джан
43’ Кевин Фолланд
65’ Рафаэл Геррейро
81’ Леон Бейли
82’ Ларс Бендер

На 33 минуте матча 21 тура чемпионата Германии против Байера Джан фантастическим дальним ударом поразил ворота своей бывшей команды. Для хавбека этот матч стал первым после возвращения в Бундеслигу.

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Напомним, текущий сезон Джан начинал в туринском Ювентусе. В конце зимнего трансферного окна 26-летний футболист перешел в аренду в Боруссию. Дортмундцы имеют право выкупа игрока по окончании срока аренды.

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