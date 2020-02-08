Боатенг ефектним голом п'ятою відзначив свій дебют за Бешикташ – постраждала команда форварда Шахтаря

Новачок стамбульського Бешикташа Кевін-Прінс Боатенг вразив фанатів яскравим дебютним голом у матчі проти Газішехіра.

Чемпіонат Туреччини, 21 тур

Бешикташ – Газішехір – 3:0

Голи: Їлмаз, 56, пен, Боатенг, 70, Ленс, 90+3.

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Стамбульський гранд зумів зламати оборону суперника після перерви. Особливо ефектним був гол новачка "чорних орлів" Кевіна-Прінса Боатенга. Екс-форвард Мілана і Барселони ударом п'ятою вразив ворота у дебютному матчі за Бешикташ після переходу з італійської Фіорентини. Розгром гостей оформив колишній нападник Динамо Джермейн Ленс.

Зазначимо, що орендований у донецького Шахтаря форвард Оларенваджу Кайоде вийшов у стартовому складі і провів на полі 80 хвилин.

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