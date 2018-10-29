Джан може пропустити місяць через проблеми із щитоподібною залозою

Хавбек Ювентуса Емре Джан прибув у Франкфурт, де йому зроблять операцію.

Півзахисник туринського Ювентуса Емре Джан повернеться на поле аж через місяць, повідомляє портал Calciomercato.

Сьогодні о 20:00 за Києвом стане відома доля Лопетегі, – AS

У 24-річного німецького футболіста виникли проблеми зі щитоподібною залозою. Зараз гравець перебуває у Франкфурті, де очікує на операцію з видалення вузла на щитоподібній залозі.

У поточному сезоні Джан провів за Ювентус 10 матчів та віддав 1 результативну передачу.