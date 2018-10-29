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Джан може пропустити місяць через проблеми із щитоподібною залозою

16:18 153 Читать на русском
Джан може пропустити місяць через проблеми із щитоподібною залозою
Емре Джан / Фото: соцмережі

Хавбек Ювентуса Емре Джан прибув у Франкфурт, де йому зроблять операцію.

Півзахисник туринського Ювентуса Емре Джан повернеться на поле аж через місяць, повідомляє портал Calciomercato.

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У 24-річного німецького футболіста виникли проблеми зі щитоподібною залозою. Зараз гравець перебуває у Франкфурті, де очікує на операцію з видалення вузла на щитоподібній залозі.

У поточному сезоні Джан провів за Ювентус 10 матчів та віддав 1 результативну передачу.

Теги
Ювентус Ювентус Італія Емре Джан Емре Джан
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