Сьогодні о 20:00 за Києвом стане відома доля Лопетегі, – AS

Керівництво Реала проведе зустріч сьогодні, 29 жовтня, для вирішення подальшої долі головного тренера Хулена Лопетегі.

Сьогодні, 29 жовтня, о 20:00 за київським часом боси мадридського Реала проведуть нараду, в ході якої вирішать, чи звільняти Хулена Лопетегі, повідомляє AS.

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Видання очікує відставки баска з посади головного тренера і моментального призначення Антоніо Конте, який розірвав контракт з Челсі.

Реал після 10 турів має 14 очок і займає 9 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, не знаючи перемог вже в 5 матчах поспіль.

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