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Сьогодні о 20:00 за Києвом стане відома доля Лопетегі, – AS

13:25 724 Читать на русском
Сьогодні о 20:00 за Києвом стане відома доля Лопетегі, – AS
Хулен Лопетегі / соцмережі

Керівництво Реала проведе зустріч сьогодні, 29 жовтня, для вирішення подальшої долі головного тренера Хулена Лопетегі.

Сьогодні, 29 жовтня, о 20:00 за київським часом боси мадридського Реала проведуть нараду, в ході якої вирішать, чи звільняти Хулена Лопетегі, повідомляє AS.

Лопетегі попрощався з гравцями Реала після матчу з Барселоною

Видання очікує відставки баска з посади головного тренера і моментального призначення Антоніо Конте, який розірвав контракт з Челсі.

Реал після 10 турів має 14 очок і займає 9 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, не знаючи перемог вже в 5 матчах поспіль.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Антоніо Конте Антоніо Конте
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