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Джан может пропустить месяц из-за проблем с щитовидной железой

29 октября 16:20 36 Читати українською
Джан может пропустить месяц из-за проблем с щитовидной железой
Эмре Джан / Фото: соцсети

Хавбек Ювентуса Эмре Джан прибыл во Франкфурт, где ему сделают операцию.

Полузащитник туринского Ювентуса Эмре Джан вернется на поле только через месяц, сообщает портал Calciomercato.

Сегодня, в 20:00 по Киеву, станет известна судьба Лопетеги, – AS

У 24-летнего немецкого футболиста возникли проблемы со щитовидной железой. Сейчас игрок находится во Франкфурте, где ожидает операцию по удалению узла на щитовидной железе.

В текущем сезоне Джан провел за Ювентус 10 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Теги
Ювентус Ювентус Италия Эмре Джан Эмре Джан
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