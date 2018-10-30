Джан может пропустить месяц из-за проблем с щитовидной железой

Хавбек Ювентуса Эмре Джан прибыл во Франкфурт, где ему сделают операцию.

Полузащитник туринского Ювентуса Эмре Джан вернется на поле только через месяц, сообщает портал Calciomercato.

Сегодня, в 20:00 по Киеву, станет известна судьба Лопетеги, – AS

У 24-летнего немецкого футболиста возникли проблемы со щитовидной железой. Сейчас игрок находится во Франкфурте, где ожидает операцию по удалению узла на щитовидной железе.

В текущем сезоне Джан провел за Ювентус 10 матчей и отдал 1 результативную передачу.