Дзаньйоло зазнав розриву хрестоподібних зв'язок коліна – зірка Роми не зміг стримати сліз, покидаючи поле

Матч 19 туру Серії А проти Ювентуса (1:2) завершився для хавбека Роми Ніколо Дзаньйоло жахливою травмою.

Зірка римлян зазнав розриву хрестоподібних зв'язок правого коліна, інформує офіційний сайт клубу.

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У першому таймі Дзаньйоло здійснив вражаючий прохід по центру поля, під час якого гравці Ювентуса кілька разів били його по ногах. Зрештою, Рабйо таки збив 20-річного вінгера. Удар не виглядав надто жорстко, але реакція Дзаньйоло була красномовною – хавбек так і не зміг підвестися на ноги, а поле покинув лише на ношах зі сльозами на очах.

Сьогодні талант Роми буде прооперований, орієнтовні терміни його відновлення – шість місяців. У сезоні 2019/20 він встиг провести за "вовків" 23 матчі та відзначитися 6 голами і трьома асистами. Також гравець регулярно отримує виклики до збірної Італії, яка ризикує втратити півзахисника перед Євро-2020.

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