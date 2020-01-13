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Дзаньйоло зазнав розриву хрестоподібних зв'язок коліна – зірка Роми не зміг стримати сліз, покидаючи поле

10:52 668 Читать на русском
Дзаньйоло зазнав розриву хрестоподібних зв'язок коліна – зірка Роми не зміг стримати сліз, покидаючи поле
Дзаньйоло проти Ювентуса / Getty Images

Матч 19 туру Серії А проти Ювентуса (1:2) завершився для хавбека Роми Ніколо Дзаньйоло жахливою травмою.

68’ Дієго Перотті
 
Мері Деміраль 3’
Кріштіану Роналду 10’
3’ Мері Деміраль
10’ Кріштіану Роналду
68’ Дієго Перотті

Зірка римлян зазнав розриву хрестоподібних зв'язок правого коліна, інформує офіційний сайт клубу.

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У першому таймі Дзаньйоло здійснив вражаючий прохід по центру поля, під час якого гравці Ювентуса кілька разів били його по ногах. Зрештою, Рабйо таки збив 20-річного вінгера. Удар не виглядав надто жорстко, але реакція Дзаньйоло була красномовною – хавбек так і не зміг підвестися на ноги, а поле покинув лише на ношах зі сльозами на очах.

Сьогодні талант Роми буде прооперований, орієнтовні терміни його відновлення – шість місяців. У сезоні 2019/20 він встиг провести за "вовків" 23 матчі та відзначитися 6 голами і трьома асистами. Також гравець регулярно отримує виклики до збірної Італії, яка ризикує втратити півзахисника перед Євро-2020.

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