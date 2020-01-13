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Дзаньоло был прооперирован после тяжелой травмы

13 января 21:34 126 Читати українською
Дзаньоло был прооперирован после тяжелой травмы
Николо Дзаньоло и Криштиану Роналду / Фото Football Italia

Полузащитника Ромы Николо Дзаньоло ожидает долгий путь реабилитации.

68’ Диего Перотти
 
Мери Демираль 3’
Криштиану Роналду 10’
3’ Мери Демираль
10’ Криштиану Роналду
68’ Диего Перотти

Николо Дзаньоло был успешно прооперирован, сообщает официальный сайт Ромы.

Дзаньоло порвал крестообразные связки колена – звезда Ромы не смог сдержать слез, покидая поле

20-летний хавбек получил травму в матче 19-го тура Серии А против Ювентуса (1:2). Врачи диагностировали у Николо разрыв крестообразных связок правого колена. Восстановление игрока может длиться от 4 до 6 месяцев, поэтому участие итальянца на Евро-2020 остается под вопросом.

"Спасибо всем за поддержку, которую вы проявили ко мне в течение последних нескольких часов. Я не могу дождаться, своего возвращения. Форца Рома!" – заявил после операции Дзаньоло.

В текущем сезоне Серии А хавбек провел 18 матчей, в которых отличился 4-мя голами и ассистом.

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Теги
Италия Рома Рома Рома - Ювентус Николо Дзаньоло Николо Дзаньоло
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