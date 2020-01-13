Дзаньоло был прооперирован после тяжелой травмы

Полузащитника Ромы Николо Дзаньоло ожидает долгий путь реабилитации.

Николо Дзаньоло был успешно прооперирован, сообщает официальный сайт Ромы.

Дзаньоло порвал крестообразные связки колена – звезда Ромы не смог сдержать слез, покидая поле

20-летний хавбек получил травму в матче 19-го тура Серии А против Ювентуса (1:2). Врачи диагностировали у Николо разрыв крестообразных связок правого колена. Восстановление игрока может длиться от 4 до 6 месяцев, поэтому участие итальянца на Евро-2020 остается под вопросом.

"Спасибо всем за поддержку, которую вы проявили ко мне в течение последних нескольких часов. Я не могу дождаться, своего возвращения. Форца Рома!" – заявил после операции Дзаньоло.

В текущем сезоне Серии А хавбек провел 18 матчей, в которых отличился 4-мя голами и ассистом.

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