Дзампаріні офіційно продав Палермо – він звільнив 43-х тренерів за 16 років

Ексцентричний італійський бізнесмен Мауріціо Дзампаріні продав 100 % акцій Палермо. Останні формальності щодо переходу клубу в руки нових власників завершаться в найближчі дні.

77-річний підприємець продав усі акції клубу, який лідирує в італійській Серії B, повідомляє Football Italia.

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Інформації про те, кому саме Дзампаріні продав Палермо наразі немає. Раніше на "рожево-чорних" претендував італієць Рафаелло Фоллері, який відсидів у в'язниці за шахрайство, а також консорціум маловідомих американських інвесторів.

"Мене часто не розуміли, змішували з болотом. День продажу Палермо – одна з найкращих подій мого життя. Цей жах закінчився. Тепер навіть не хочу говорити про нього", – розповів екс-президент в коментарі одному з місцевих видань.

Мауріціо Дзампаріні став власником Палермо в 2002 році. З новим президентом "орли" спочатку повернулися до Серії А, грали в єврокубках, та зрештою знову вилетіли до Серії B. За 16 років на чолі Палермо Дзампаріні встиг відправити у відставку 43-х тренерів, що стало візитною карткою клубу.