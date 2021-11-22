"Дякую Богу за цю можливість, яку він дав мені. Команді, тренеру, уболівальникам, гравцям за їхню приголомшливу підтримку. Я також хочу сказати спасибі мамі, вона зараз у Гані. Матусю, я люблю тебе.

Дженоа – Рома – 0:2 – відео голів і огляд дебютного матчу Шевченка

Моурінью – велика людина, чудовий менеджер та тренер. Він дає вам мотивацію вчитися щодня. Спасибі і йому, я дуже радий, що він тут. Моя мрія здійснилася. Вийшов мій перший гол, на що я дуже сподівався. Я хочу продовжити, проявити себе та зробити ще більше в майбутньому", – цитує Афену-Г'яна Football Italia.

Для 18-річного ганця це був лише третій матч на професіональному рівні, і за 17 хвилин він встиг засмутити команду Шевченка дублем.

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