"Благодарю Бога за эту возможность, которую он дал мне. Команде, тренеру, болельщикам, игрокам за их потрясающую поддержку. Я также хочу сказать спасибо маме, она сейчас в Гане. Мамочка, я люблю тебя.

Дженоа – Рома – 0:2 – видео голов и обзор дебютного матча Шевченко

Моуринью – великий человек, отличный менеджер и тренер. Он дает вам мотивацию учиться каждый день. Спасибо и ему, я очень рад, что он здесь. Моя мечта сбылась. Вышел мой первый гол, на что я очень надеялся. Я хочу продолжить, проявить себя и сделать еще больше в будущем", – цитирует Афену-Гьяна Football Italia.

Для 18-летнего ганца это был лишь третий матч на профессиональном уровне, и за 17 минут он успел огорчить команду Шевченко дублем.

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