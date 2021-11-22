Дженоа поступилася Ромі в 13-му турі чемпіонату Італії 2021/22. Андрій Шевченко протистояв Жозе Моурінью. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Перший матч генуезців під керівництвом Андрія Шевченка вийшов доволі неоднозначним. "Грифони" ніби й трималися до останніх хвилин, але, будьмо відвертими, не награли навіть на нічию.

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Натомість Жозе Моурінью ідеально вгадав із заміною. Юний Фелікс Афена-Г'ян забив двічі, принісши Ромі перемогу. Нігерієць став першим гравцем 2003 року народження, який забивав у Серії А, а також наймолодшим автором дубля у топ-5 чемпіонатах Європи.

Завдяки цій перемозі Рома набрала 22 очки та піднялася на 5 місце Серії А. Дженоа залишилася в зоні вильоту з 9 балами.