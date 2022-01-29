"Ми хотіли перемогти, не розраховували на результат паралельного матчу. На жаль, не реалізували вбивчі моменти. Хотіли забити й грати вже за рахунком. Та, схоже, усе своє забили в поєдинку з сербами. Дякуємо їм, що допомогли нам вийти у чвертьфінал.

Вихід "синьо-жовтих" у плей-офф футзального Євро-2022 у відеоогляді матчу Україна – Португалія – 0:1

Але я думаю, що своєю грою ми заслужили потрапити до вісімки найкращих. Я пишаюся хлопцями, які віддали всі сили – і навіть більше. Зараз головне завдання – відновитися та добре підготуватися до наступного матчу.

У чвертьфіналі збірна України зустрінеться з Казахстаном. Ми могли провести з ними спаринг напередодні Євро. Якби зіграли тоді з Казахстаном, то, можливо, краще б підготувалися, у нас була б краща реалізація. З іншого боку, суперник міг нас краще вивчити, утім, як і ми його. Зараз важко сказати, добре чи погано, що спаринги не відбулися. Головне, що ми пройшли до наступного раунду.

На Євро-2022 й так не було легких ігор з усіма командами, що вже говорити про чвертьфінал! Казахстан не потрібно представляти – команда світового рівня, яка практично завжди здобуває призи на різних форумах. Будемо готуватися й намагатися перемогти, на інше ми не згодні", – цитує Косенка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, у завершальному матчі групового етапу чемпіонату Європи з футзалу збірна України поступилась Португалії з рахунком 0:1, однак завдяки результату паралельного матчу (серби здолали нідерландців 3:2) пробилася до чвертьфіналу турніру.

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