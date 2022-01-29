Збірна Португалії обіграла Україну в третьому турі чемпіонату Європи з футзалу, проте "синьо-жовті" здобули путівку до 1/4 фіналу. Дивіться відео гола та огляд поєдинку на Футбол 24.

Євро-2022 з футзалу, 3 тур

Група А

Україна – Португалія – 0:1

Гол: Зікі, 37

Португалія на правах фаворита активніше розпочала поєдинок, хоча Україна не забувала гостро відповідати – Чернявський не зміг реалізувати вихід віч-на-віч. У першій половині командам не вдалось забити, а от по перерві Португалія таки вийшла вперед завдяки голу Зікі. Гра так і завершилась перемогою "селесао", проте Україна, в підсумку, теж вийшла з групи через перемогу Сербії над Нідерландами.

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Таким чином, "синьо-жовті" зіграють в чвертьфіналі з Казахстаном – переможцем групи B. Поєдинок відбудеться у понеділок, 31 січня.