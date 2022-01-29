"Мы хотели победить, не рассчитывали на результат параллельного матча. К сожалению, не реализовали убийственные моменты. Хотели забить и играть уже по счету. Но, похоже, все свое забили в поединке с сербами. Спасибо им, что помогли нам выйти в четвертьфинал.

Выход "сине-желтых" в плей-офф футзального Евро-2022 в видеообзоре матча Украина – Португалия – 0:1

Но я думаю, что своей игрой мы заслужили попасть в восьмерку лучших. Я горжусь ребятами, которые отдали все силы – даже больше. Сейчас главная задача – восстановиться и хорошо подготовиться к следующему матчу.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с Казахстаном. Мы могли провести с ними спарринг накануне Евро. Если бы сыграли тогда с Казахстаном, может быть, лучше бы подготовились, у нас была бы лучшая реализация. С другой стороны, соперник мог нас лучше изучить, впрочем, как и мы его. Сейчас трудно сказать, хорошо это или плохо, что спарринги не состоялись. Главное, что мы прошли в следующий раунд.

На Евро-2022 и так не было легких игр со всеми командами, что уж говорить о четвертьфинале! Казахстан не нужно представлять – команда мирового уровня, которая практически всегда получает призы на разных форумах. Будем готовиться и пытаться победить, на другое мы не согласны", – цитирует Косенко официальный сайт УАФ.

Напомним, в завершающем матче группового этапа чемпионата Европы по футзалу сборная Украины уступила Португалии со счетом 0:1, однако благодаря результату параллельного матча (сербы одолели нидерландцев 3:2) пробилась в четвертьфинал турнира.

Украина чудом пролезла в плей-офф футзального Евро-2022 – конкуренты подарили путевку в 1/4 финала