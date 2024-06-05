Португальці виступали за "блаугранс" у сезоні 2023/24 на правах оренди. Барселона навряд чи зможе викупити і Жоау Феліша, і Жоау Канселу, але б хотіла, щоб обидва продовжити грати за команду.

"Інтереси клубу – понад усе": президент Барселони розкрив мотиви звільнення Хаві

"Ми хочемо, щоб вони продовжували грати за нас у наступному сезоні. Деко працює над цим, і в нас є новина: Флік вважає, що Феліш та Канселу можуть бути важливими гравцями. Він уже думав про них, коли працював в Баварії. Я задоволений майстерністю Жоао Фелікша", – цитує президента "кулес" Жоана Лапорту football-espana.

Канселу має контракт до 2027 року з Манчестер Сіті, а португальський вінгер належить Атлетіко і має угоду до 2029 року. Варто зауважити, що раніше іспанська преса повідомляла, що Гансі Флік може позбутися обох гравців.

Лунін "звабив" іспанську політикиню, Рюдігер тикав "факи", Анчелотті підставив дитину – парад Реала після ЛЧ