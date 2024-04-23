"Я розумію, чому фанати Арсенала так думають зараз, але, можливо, в майбутньому вони так не будуть думати. Троссар проробив чудову роботу. Він був запрошений спеціально для того, щоб робити те, що він робить – але Мудрик все одно може виявитися кращою покупкою.

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Багато чого залежатиме від того, наскільки Михайло сприйнятливий до навчання, розвитку та вдосконалення. Він показав ознаки та проблиски. Це величезний стрибок – перейти з чемпіонату України до АПЛ, де вимоги вищі, та ще й у клуб, який не є..... Зараз не найкращий час для того, щоб грати за Челсі.

Сьогодні в рамках АПЛ Челсі зіграє з Арсеналом. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: "каноніри" виграють лондонське дербі. Коефіцієнт на перемогу команди Зінченка – 1,43. Звитяга команди Мудрика оцінена в 7,14, а нічия – 5,21. Фахівці очікують результативного матчу. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET виставив коефіцієнт 1,54, тоді як на тотал менше можна поставити за 2,57.

Для мене це було трохи інакше, тому що не було великих очікувань. Попри те, що я був 21-річним капітаном Вест Хема, Челсі був зовсім іншою командою. Випускали мене мало. Я ділив поле з Хуаном Себастьяном Вероном, Жеремі, Дем'єном Даффом, Єспером Гронк'яром. Мені дали можливість стати на ноги. Але Мудрика купили, щоб він одразу вплинув на ситуацію", – цитує Коула The Athletic.

Нагадаємо, Мудрик обійшовся Челсі у 100 млн євро (70 млн чистими + 30 млн бонусами). За Троссара Арсенал виклав Брайтону 24 мільйони.

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