Легенда Челсі закрив роти вболівальникам Арсенала: "Мудрик все одно може виявитися кращою покупкою за Троссара"
Екс-півзахисник "синіх" Джо Коул вірить, що український півзахисник Михайло Мудрик ще не сказав свого останнього слова на Туманному Альбіоні.
"Я розумію, чому фанати Арсенала так думають зараз, але, можливо, в майбутньому вони так не будуть думати. Троссар проробив чудову роботу. Він був запрошений спеціально для того, щоб робити те, що він робить – але Мудрик все одно може виявитися кращою покупкою.
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Багато чого залежатиме від того, наскільки Михайло сприйнятливий до навчання, розвитку та вдосконалення. Він показав ознаки та проблиски. Це величезний стрибок – перейти з чемпіонату України до АПЛ, де вимоги вищі, та ще й у клуб, який не є..... Зараз не найкращий час для того, щоб грати за Челсі.
Для мене це було трохи інакше, тому що не було великих очікувань. Попри те, що я був 21-річним капітаном Вест Хема, Челсі був зовсім іншою командою. Випускали мене мало. Я ділив поле з Хуаном Себастьяном Вероном, Жеремі, Дем'єном Даффом, Єспером Гронк'яром. Мені дали можливість стати на ноги. Але Мудрика купили, щоб він одразу вплинув на ситуацію", – цитує Коула The Athletic.
Нагадаємо, Мудрик обійшовся Челсі у 100 млн євро (70 млн чистими + 30 млн бонусами). За Троссара Арсенал виклав Брайтону 24 мільйони.
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