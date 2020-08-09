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Дві зірки Шахтаря потрапили в топ-3 найкращих гравців 1/8 фіналу ЛЄ за версією InStat

13:12 - Читать на русском
Дві зірки Шахтаря потрапили в топ-3 найкращих гравців 1/8 фіналу ЛЄ за версією InStat
Жуніор Мораєс / Сайт Шахтаря

Вдалий виступ Шахтаря проти Вольфсбурга (2:1; 3:0) дозволив провідним виконавцям "гірників" опинитися серед найпродуктивніших гравців 1/8 фіналу ЛЄ.

68’ Давид Хочолава
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс
 
Джон Ентоні Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Ентоні Брукс
89’ Жуніор Мораєс
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуніор Мораєс

Форвард Жуніор Мораєс опинився на вершині рейтингу корисності від InStat, а хавбек Алан Патрік замкнув трійку лідерів, інформує Команда№1.

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Нападник Шахтаря за мотивами двох матчів з Вольсфсбургом здобув середню оцінку 361 бал, а його одноклубник – 339. Між ними увірвався півзахисник Базеля Фабіан Фрей (341 бал), з яким доведеться зустрітися на стадії 1/4 фіналу. П'ятірку лідерів замкнули Хуан Мата з МЮ (332) і Самуеле Кампо з того-таки Базеля.

Нагадаємо, поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться вже скоро – 10 та 11 серпня.

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Теги
Ліга Європи Шахтар Шахтар Алан Алан Патрік Жуніор Жуніор Мораєс Шахтар - Вольфсбург
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