Дві зірки Шахтаря потрапили в топ-3 найкращих гравців 1/8 фіналу ЛЄ за версією InStat

Форвард Жуніор Мораєс опинився на вершині рейтингу корисності від InStat, а хавбек Алан Патрік замкнув трійку лідерів, інформує Команда№1.

Мораєс поступився зірці Севільї у голосуванні за найкращого гравця тижня Ліги Європи

Нападник Шахтаря за мотивами двох матчів з Вольсфсбургом здобув середню оцінку 361 бал, а його одноклубник – 339. Між ними увірвався півзахисник Базеля Фабіан Фрей (341 бал), з яким доведеться зустрітися на стадії 1/4 фіналу. П'ятірку лідерів замкнули Хуан Мата з МЮ (332) і Самуеле Кампо з того-таки Базеля.

Нагадаємо, поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться вже скоро – 10 та 11 серпня.

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