Мораєс поступився зірці Севільї у голосуванні за найкращого гравця тижня Ліги Європи

УЄФА оголосив результати заочної боротьби за звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи.

Перемогу здобув оборонець Севільї Серхіо Регілон, інформує офіційний сайт УЄФА. У матчі проти Роми (2:0) зірка андалусійців відзначився голом, а також допоміг команді втримати свої ворота "сухими".

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У голосуванні Регілон випередив Руя Патрісіу (Вулверхемптон), Йонаса Вінда (Копенгаген) і Жуніора Мораєса (Шахтар). Голкіпер "вовків" здійснив кілька важливих сейвів у матчі проти Олімпіакоса (1:0), а данський та український форварди оформили по дублю у ворота Істанбула (3:0) та Вольфсбурга (3:0) відповідно.

Нагадаємо, 10 та 11 серпня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, серед яких поєдинок Шахтаря проти Базеля.

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