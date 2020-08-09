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Мораєс поступився зірці Севільї у голосуванні за найкращого гравця тижня Ліги Європи

10:40 - Читать на русском
Мораєс поступився зірці Севільї у голосуванні за найкращого гравця тижня Ліги Європи
Жуніор Мораєс / Сайт Шахтаря

УЄФА оголосив результати заочної боротьби за звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи.

Перемогу здобув оборонець Севільї Серхіо Регілон, інформує офіційний сайт УЄФА. У матчі проти Роми (2:0) зірка андалусійців відзначився голом, а також допоміг команді втримати свої ворота "сухими".

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У голосуванні Регілон випередив Руя Патрісіу (Вулверхемптон), Йонаса Вінда (Копенгаген) і Жуніора Мораєса (Шахтар). Голкіпер "вовків" здійснив кілька важливих сейвів у матчі проти Олімпіакоса (1:0), а данський та український форварди оформили по дублю у ворота Істанбула (3:0) та Вольфсбурга (3:0) відповідно.

Нагадаємо, 10 та 11 серпня відбудуться матчі 1/4 фіналу Ліги Європи, серед яких поєдинок Шахтаря проти Базеля.

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Теги
Руй Руй Патрісіу Жуніор Жуніор Мораєс Шахтар Шахтар Ліга Європи Йонас Йонас Вінд Серхіо Серхіо Регілон
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