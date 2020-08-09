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Две звезды Шахтера попали в топ-3 лучших игроков 1/8 финала ЛЕ по версии InStat

13:12 - Читати українською
Две звезды Шахтера попали в топ-3 лучших игроков 1/8 финала ЛЕ по версии InStat
Жуниор Мораес / Сайт Шахтера

Удачное выступление Шахтера против Вольфсбурга (2:1, 3:0) позволило ведущим исполнителям "горняков" оказаться среди самых продуктивных игроков 1/8 финала ЛЕ.

68’ Давид Хочолава
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес
 
Джон Энтони Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Энтони Брукс
89’ Жуниор Мораес
90+1’ Манор Соломон
90+3’ Жуниор Мораес

Форвард Жуниор Мораес оказался на вершине рейтинга полезности от InStat, а хавбек Алан Патрик замкнул тройку лидеров, информирует Команда№1.

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Нападающий Шахтера по мотивам двух матчей с Вольсфсбургом получил среднюю оценку 361 балл, а его одноклубник – 339. Между ними ворвался полузащитник Базеля Фабиан Фрей (341 балл), с которым предстоит встретиться на стадии 1/4 финала. Пятерку лидеров замкнули Хуан Мата из МЮ (332) и Самуэле Кампо из того же Базеля.

Напомним, поединки 1/4 финала Лиги Европы состоятся уже скоро – 10 и 11 августа.

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Лига Европы Шахтер Шахтер Алан Алан Патрик Жуниор Жуниор Мораес Шахтер - Вольфсбург
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