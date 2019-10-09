Дві зірки ПСЖ можуть покинути клуб вільними агентами наступного літа, – ESPN

Гравці ПСЖ Едінсон Кавані та Тьягу Сілва можуть покинути паризький клуб наступного літа безкоштовно.

Едінсон Кавані та Тьягу Сілва можуть отримати статус вільних агентів наступного літа, повідомляє ESPN.

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За інформацією видання, в обох гравців у наступному році закінчується термін контракту, а парижани не мають наміру продовжувати угоди. Продовження контракту із бразильцем не є пріоритетною метою керівництва ПСЖ. Із Кавані планували подовжити угоду, але нещодавня травма уругвайця змінила ці плани.

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Додається, що Кавані не виключає можливості залишитися в ПСЖ, і хоче переконати керівництво клубу в необхідності підписання нового контракту. Якщо уругваєць покине клуб, його наступним клубом можуть стати Атлетіко, Наполі, Інтер і Манчестер Юнайтед.