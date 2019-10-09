Две звезды ПСЖ могут покинуть клуб свободными агентами следующим летом, – ESPN

Игроки ПСЖ Эдинсон Кавани и Тьягу Силва могут покинуть парижский клуб следующим летом бесплатно.

Эдинсон Кавани и Тьягу Силва могут получить статус свободных агентов следующего лета, сообщает ESPN.

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По информации издания, у обоих игроков в следующем году истекает срок контракта, а парижане не намерены продолжать соглашения. Продление контракта с бразильцем не является приоритетной целью руководства ПСЖ. С Кавани планировали продлить соглашение, но недавняя травма уругвайца изменила эти планы.

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Добавляется, что Кавани не исключает возможности остаться в ПСЖ, и хочет убедить руководство клуба в необходимости подписания нового контракта. Если уругваец покинет клуб, его следующим клубом могут стать Атлетико, Наполи, Интер и Манчестер Юнайтед.