Гвардиола сделал три изменения в составе команды на матч против Ньюкасла (4:0), если сравнивать со встречей с Лидсом (7:0). Казалось, Пеп просто прибег к ротации, но он сам признался, что это было дисциплинарное решение.

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Только выход Канселу вместо Диаша имел футбольный мотив, а Джек Грилиш и Фил Фоден просидели всю игру на скамье для запасных из-за нарушений правил поведения вне футбольного поля, сообщает MEN.

"Не ротация, нет. Я выбрал этих игроков, потому что они заслужили играть сегодня. Именно эти ребята, а не другие. На Рождество я уделяю много внимания поведению на поле и за его пределами. А если не все хорошо, они не будут играть. Мы должны быть сосредоточены все время. Нас отвлекают на Рождество и все, что происходит. Однако мы должны быть сосредоточены", – заявил Гвардиола в эфире 5 Live Sport.

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