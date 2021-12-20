Один з футболістів Манчестер Сіті захотів додаткових відчуттів після розгрому Лідса (7:0) у 17-му турі АПЛ.

Відома франко-англійська ескортниця Господиня Естее похизувалася візитом гравця "містян" відразу після історичного побиття, інформує Daily Star.

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Жриця кохання вирішила зберегти прізвище гостя в секреті. Дівчина має величезну аудиторію у соцмережах, де "постачає" підписникам відвертий контент. Господиня Естее спеціалізується на БДСМ, і буцімто саме за цим до неї прийшов гравець Манчестер Сіті. "Він приніс мені маєчку клубу, а я показала йому театр мрій", – зухвало написала повія, сплюндрувавши неформальну назву Олд Траффорд.

Додамо, що Манчестер Сіті продовжив своє домінування над суперниками і в наступному турі АПЛ – Зінченко й компанія розгромили Ньюкасл (4:0).

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