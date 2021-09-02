Перед закриттям трансферного вікна "вершкові" зробили відчайдушну спробу підписати Мбаппе, однак ПСЖ відмовив.

Мбаппе ризикує пропустити матч проти збірної України

"Рано чи пізно він таки буде виступати за Реал. Ми дуже добре ладнаємо, і я б хотів грати разом з ним вже зараз. Втім, йому слід поважати свій нинішній клуб", – наводить слова Бензема AS.

Нагадаємо, наступного літа Мбаппе може стати вільним агентом, і Реал планує забрати чемпіона світу.

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