Славія у більшості впевнено переграла Рейнджерс та вийшла до наступного раунду Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Рейнджерс – Славія.

Славія на початку матчу вийшла вперед завдяки голу Олаїнки, проте основні події зустрічі розгорнулись в другій половині. Форвард Рейнджерс Руф підвів шотландців, влетівши у голкіпера прямою ногою та отримав червону картку.

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Пізніше Балогун отримав другу жовту, що майже позбавило підопічних Джеррарда надій на перемогу. Станчу забив другий м'яч та поставив крапку в зустрічі, дозволивши Славії вийти до наступного раунду.