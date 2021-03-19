Два вилучення та фіаско Джеррарда у відеоогляді матчу Рейнджерс – Славія – 0:2
10:18 - Читать на русском
Славія у більшості впевнено переграла Рейнджерс та вийшла до наступного раунду Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу Рейнджерс – Славія.
завершено
61’ Кемар Руф
73’ Леон Балогун
Пітер Олаїнка 15’
Ніколае Станчу 74’
15’ Пітер Олаїнка
61’ Кемар Руф
73’ Леон Балогун
74’ Ніколае Станчу
Славія на початку матчу вийшла вперед завдяки голу Олаїнки, проте основні події зустрічі розгорнулись в другій половині. Форвард Рейнджерс Руф підвів шотландців, влетівши у голкіпера прямою ногою та отримав червону картку.
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Пізніше Балогун отримав другу жовту, що майже позбавило підопічних Джеррарда надій на перемогу. Станчу забив другий м'яч та поставив крапку в зустрічі, дозволивши Славії вийти до наступного раунду.
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