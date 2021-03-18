Ліга Європи, матчі-відповіді 1/8 фіналу

Рейнджерс – Славія – 0:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Олаїнка, 14, Станчу, 74

Вилучення: Руф, 62, Балогун, 72 (обидва – Рейнджерс)

Янг Бойз – Аякс – 0:2 (0:3)

Голи: Нерес, 21, Тадіч, 49 (пен.)

Мілан – Манчестер Юнайтед – 0:1 (1:1)

Гол: Погба, 49

Рейнджерс мав хороші шанси на прохід після нічиєї на виїзді, але Славія не збиралася завершувати свій шлях у єврокубках. Чехи підтвердили наміри швидким голом Пітера Олаїнки. Підопічні Джеррарда явно не чекали такої зухвалості та майже не створювали моментів до перерви. Потім все стало ще гірше для господарів. Руф примудрився отримати пряму червону всього через 7 хвилин після виходу на заміну (прямою ногою влетів у голкіпера). "Подвиг" партнера повторив Балогун, щоправда, тут була друга жовта. Станчу розкішним ударом зі штрафного поцілив точно у дев'ятку, поховавши надії шотландських грубіянів.

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Аякс знову не помітив спротиву Янг Бойз. Швейцарцям не допоміг навіть штучний газон рідного стадіону. Героєм зустрічі став 32-річний душан Тадіч. Серб у першому таймі асистував Нересу, а по перерві реалізував пенальті – 5:0 на користь чемпіона Нідерландів за сумою двох матчів.

Центральне протистояння 1/8 фіналу завершилося перемогою Манчестер Юнайтед. Команди дуже обережно провели першу половину і голів не забили. Ключовим став вихід Поля Погба у перерві. Гравці Мілана влаштували хаос у власному карному майданчику, дозволивши французу розстріляти Доннарумму з близької відстані. У Мілана був свій "суперджокер" – Златан Ібрагімовіч. Швед вийшов на 65 хвилині і мав ледь не найкращий момент зустрічі, але Дін Хендерсон відбив удар з близької відстані. Кілька небезпечних забігів виконав і Тео Ернандес – все було марно. Манчестер Юнайтед здобув фірмову перемогу на виїзді та остаточно сформував список учасників 1/4 фіналу ЛЄ.

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