Славия в большинстве уверенно переиграла Рейнджерс и вышла в следующий раунд Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Рейнджерс – Славия.

Славия в начале матча вышла вперед благодаря голу Олайинки, однако основные события встречи развернулись во второй половине. Форвард Рейнджерс Руф подвел шотландцев, влетев в голкипера прямой ногой и получил красную карточку.

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Позже Балогун получил вторую желтую, почти лишило подопечных Джеррарда надежд на победу. Станчу забил второй мяч и поставил точку во встрече, позволив Славии выйти в следующий раунд.