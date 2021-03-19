Два удаления и фиаско Джеррарда в видеообзоре матча Рейнджерс – Славия – 0:2
10:21 - Читати українською
Славия в большинстве уверенно переиграла Рейнджерс и вышла в следующий раунд Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча Рейнджерс – Славия.
завершено
61’ Кемар Руф
73’ Леон Балогун
Питер Олайинка 15’
Николаэ Станчу 74’
15’ Питер Олайинка
61’ Кемар Руф
73’ Леон Балогун
74’ Николаэ Станчу
Славия в начале матча вышла вперед благодаря голу Олайинки, однако основные события встречи развернулись во второй половине. Форвард Рейнджерс Руф подвел шотландцев, влетев в голкипера прямой ногой и получил красную карточку.
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Позже Балогун получил вторую желтую, почти лишило подопечных Джеррарда надежд на победу. Станчу забил второй мяч и поставил точку во встрече, позволив Славии выйти в следующий раунд.
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