Два пенальті, VAR і драма останніх хвилин у відеоогляді матчу Лаціо – Емполі – 3:3
09:00 - Читать на русском
Лаціо та Емполі розіграли видовищну нічию в рамках 20-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
14’ Чіро Іммобіле
90+3’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
14’ Чіро Іммобіле
90+3’ Сергєй Мілінковіч-Савіч
Емполі підтвердив реноме головного відкриття нинішнього сезону. Чинний переможець Серії В був за кілька хвилин від перемоги у лігві "орлів". У цьому матчі вистачало всього – голів, суддівських рішень та емоцій.
Лаціо врятувався від поразки у божевільній перестрілці з шістьма голами, Кальярі наблизив Шевченка до дна таблиці
Підсумкова нічия жодним чином не вплинула на турнірне становище команд. Лаціо залишився восьмим (32 очки), а Емполі – дев'ятим (28 очок).
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