Лаціо та Емполі розіграли видовищну нічию в рамках 20-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Емполі підтвердив реноме головного відкриття нинішнього сезону. Чинний переможець Серії В був за кілька хвилин від перемоги у лігві "орлів". У цьому матчі вистачало всього – голів, суддівських рішень та емоцій.

Лаціо врятувався від поразки у божевільній перестрілці з шістьма голами, Кальярі наблизив Шевченка до дна таблиці

Підсумкова нічия жодним чином не вплинула на турнірне становище команд. Лаціо залишився восьмим (32 очки), а Емполі – дев'ятим (28 очок).