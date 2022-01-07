Два пенальти, VAR и драма последних минут в видеообзоре матча Лацио – Эмполи – 3:3
09:01 - Читати українською
Лацио и Эмполи разыграли зрелищную ничью в рамках 20-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
14’ Чиро Иммобиле
90+3’ Сергей Милинкович-Савич
14’ Чиро Иммобиле
90+3’ Сергей Милинкович-Савич
Эмполи подтвердил реноме главного открытия нынешнего сезона. Действующий победитель Серии В был в нескольких минутах от победы в логове "орлов". В этом матче хватало всего – голов, судейских решений и эмоций.
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Итоговая ничья никак не повлияла на турнирное положение команд. Лацио остался восьмым (32 очка), а Эмполи – девятым (28 очков).
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