Лацио и Эмполи разыграли зрелищную ничью в рамках 20-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Эмполи подтвердил реноме главного открытия нынешнего сезона. Действующий победитель Серии В был в нескольких минутах от победы в логове "орлов". В этом матче хватало всего – голов, судейских решений и эмоций.

Лацио спасся от поражения в сумасшедшей перестрелке с шестью голами, Кальяри приблизил Шевченко ко дну таблицы

Итоговая ничья никак не повлияла на турнирное положение команд. Лацио остался восьмым (32 очка), а Эмполи – девятым (28 очков).