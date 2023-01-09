Орельєн Чуамені та Девід Алаба отримали травми і не зможуть зіграти у Суперкубку Іспанії.

Погані новини продовжують переслідувати Реал. Після поразки від Вільярреала (1:2) у чемпіонаті Іспанії стало відомо про те, що два лідери команди – Орельєн Чуамені і Девід Алаба – отримали травми камбаловидного м'яза. Про це повідомляє офіційний сайт Реала.

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AS повідомляє, що обидва гравці вибули на строк від трьох тижнів до місяця. Таким чином, Чуамені та Алаба пропустять Суперкубок Іспанії, який буде розіграний цього тижня у Саудівській Аравії. У півфіналі турніру Реал зіграє з Валенсією, а фінал відбудеться у неділю.

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