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Луческу повернеться в Україну раніше заради спарингів молодіжних команд Динамо

19:20 - Читать на русском
Луческу повернеться в Україну раніше заради спарингів молодіжних команд Динамо
Мірча Луческу / фото: Динамо

Новопризначений головний тренер Динамо Мірча Луческу повернеться в Київ раніше, ніж планувалося.

За інформацією видання Динамоманія, на завтра, 27 липня, заплановане повернення до Києва нового головного тренера Динамо Мірчі Луческу.

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Повідомляється, що румунський фахівець планує відвідати спаринги команд U-19 і U-21, які пройдуть у вівторок (17:00) і середу (12:00) відповідно. Обидві гри відбудуться на клубному стадіоні киян імені Валерія Лобановського.

Нагадаємо, Динамо оголосило про призначення Луческу 23 липня. Відразу після підписання контракту Мірча повернувся до Румунії. Спочатку очікувалося, що фахівець повернеться в Україну після свого дня народження – 29 липня фахівець відзначатиме 75-ту річницю.

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Динамо Динамо Мірча Мірча Луческу
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