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Два гравці збірної України потрапили до символічної команди найкорисніших гравців відбору до Євро-2020 за версією Instat

20:11 236 Читать на русском
Два гравці збірної України потрапили до символічної команди найкорисніших гравців відбору до Євро-2020 за версією Instat
Радість гравців збірної України / EPA-EFE

Авторитетний ресурс InStat відзначив чудові виступи гравців збірної України у жовтневих матчах відбору до Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Андрій Пятов та Руслан Маліновський визнані одними з найкорисніших гравців жовтневих матчів відбору до Євро-2020 за версією InStat.

Пятов – найкращий голкіпер відбору на Євро-2020 за версією InStat

Голкіпер "жовто-синіх" набрав 336 очок за матчі проти Литви та Португалії, не сильно відставши від Маліновського, який набрав 377 очок. Зазначимо, що найціннішим гравцем став форвард збірної Росії Артем Дзюба, а загалом, одразу 4 російських гравці потрапили до цієї збірної.

До слова, Маліновський та Пятов допомогли збірній України перемогти Литву (2:0) та Португалію (2:1) та оформити вихід до фінальної частини Євро-2020.

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Андрій Пятов Андрій Пятов Руслан Маліновський Руслан Маліновський Україна Україна Євро-2020 Україна - Португалія
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