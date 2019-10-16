Два гравці збірної України потрапили до символічної команди найкорисніших гравців відбору до Євро-2020 за версією Instat

Авторитетний ресурс InStat відзначив чудові виступи гравців збірної України у жовтневих матчах відбору до Євро-2020.

Андрій Пятов та Руслан Маліновський визнані одними з найкорисніших гравців жовтневих матчів відбору до Євро-2020 за версією InStat.

Пятов – найкращий голкіпер відбору на Євро-2020 за версією InStat

Голкіпер "жовто-синіх" набрав 336 очок за матчі проти Литви та Португалії, не сильно відставши від Маліновського, який набрав 377 очок. Зазначимо, що найціннішим гравцем став форвард збірної Росії Артем Дзюба, а загалом, одразу 4 російських гравці потрапили до цієї збірної.

До слова, Маліновський та Пятов допомогли збірній України перемогти Литву (2:0) та Португалію (2:1) та оформити вихід до фінальної частини Євро-2020.

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