Два игрока сборной Украины попали в символическую команду самых полезных игроков отбора к Евро-2020 по версии Instat

Авторитетный ресурс InStat отметил замечательные выступления игроков сборной Украины в октябрьских матчах отбора к Евро-2020.

Андрей Пятов и Руслан Малиновский признаны одними из самых полезных игроков октябрьских матчей отбора к Евро-2020 по версии InStat.

Пятов – лучший голкипер отбора на Евро-2020 по версии InStat

Голкипер "желто-синих" набрал 336 очков за матчи против Литвы и Португалии, не сильно отстав от Малиновского, который набрал 377 очков. Отметим, что самым ценным игроком стал форвард сборной России Артем Дзюба, а в целом, сразу 4 российских игрока попали в эту сборную.

К слову, Малиновский и Пятов помогли сборной Украины победить Литву (2:0) и Португалию (2:1) и оформить выход в финальную часть Евро-2020.

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