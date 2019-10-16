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Пятов – найкращий голкіпер відбору на Євро-2020 за версією InStat

13:15 501 Читать на русском
Пятов – найкращий голкіпер відбору на Євро-2020 за версією InStat
Андрій Пятов / Getty Images

Авторитетний ресурс InStat відзначив чудові виступи голкіпера збірної України Андрія Пятова у поточній кваліфікації Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Воротар "синьо-жовтих" очолив рейтинг найкращих гравців своєї позиції за версією InStat.

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Представник Шахтаря в середньому отримував 321 бал за матч відбору на Євро-2020. Пятов випередив таких зіркових голкіперів як Мануель Нойєр (307 очок), Джордан Пікфорд (292) і Тібо Куртуа (292). Саме воротар збірної України був визнаний найкориснішим гравцем у матчі проти Португалії – вражаючі 380 очок.

До слова, Пятов виходив у основі команди Шевченка на кожну гру кваліфікації і пропустив всього 2 голи в семи турах.

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Андрій Пятов Андрій Пятов Україна Україна Збірна України Євро-2020 Україна - Португалія
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