Два екс-легіонери Динамо знайшли нові клуби в Туреччині

Нігерієць на правах вільного агента перейшов з Аріса в Гезтепе, інформує офіційний сайт "червоно-жовтих". Особистий контракт 31-річного Ідейє розрахований на два сезони.

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Газішехір також підписав Андре безкоштовно, оскільки раніше бразилець розірвав угоду з Греміо. Екс-форвард збірної Бразилії домовився з турецьким клубом про співпрацю на дві найближчі кампанії.

Нагадаємо, свого часу Ідейє і Андре захищали кольори Динамо. Нігерієць за три роки (2011-2014) у Києві провів 74 матчі, забив 34 голи. Статистика бразильця значно скромніша – всього 9 матчів і жодних результативних дій за два роки (2010-2012).

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