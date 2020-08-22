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Два екс-легіонери Динамо знайшли нові клуби в Туреччині

10:14 - Читать на русском
Два екс-легіонери Динамо знайшли нові клуби в Туреччині
Браун Ідейє / Сайт Гезтепе

Нападники Браун Ідейє та Андре продовжать кар'єру в командах турецької Суперліги.

Нігерієць на правах вільного агента перейшов з Аріса в Гезтепе, інформує офіційний сайт "червоно-жовтих". Особистий контракт 31-річного Ідейє розрахований на два сезони.

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Газішехір також підписав Андре безкоштовно, оскільки раніше бразилець розірвав угоду з Греміо. Екс-форвард збірної Бразилії домовився з турецьким клубом про співпрацю на дві найближчі кампанії.

Нагадаємо, свого часу Ідейє і Андре захищали кольори Динамо. Нігерієць за три роки (2011-2014) у Києві провів 74 матчі, забив 34 голи. Статистика бразильця значно скромніша – всього 9 матчів і жодних результативних дій за два роки (2010-2012).

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Теги
Туреччина Трансфери Рібейро де Соуза Рібейро де Соуза Андре Браун Браун Ідейє Динамо Динамо Гезтепе Гезтепе Газішехір Газішехір
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