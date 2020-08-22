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Два экс-легионера Динамо нашли новые клубы в Турции

10:17 - Читати українською
Два экс-легионера Динамо нашли новые клубы в Турции
Браун Идейе / Сайт Гезтепе

Нападающие Браун Идейе и Андре продолжат карьеру в командах турецкой Суперлиги.

Нигериец на правах свободного агента перешел из Ариса в Гезтепе, информирует официальный сайт "красно-желтых". Личный контракт 31-летнего Идейе рассчитан на два сезона.

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Газишехир также подписал Андре бесплатно, так как ранее бразилец расторг соглашение с Гремио. Экс-форвард сборной Бразилии договорился с турецким клубом о сотрудничестве на две ближайшие кампании.

Напомним, в свое время Идейе и Андре защищали цвета Динамо. Нигериец за три года (2011-2014) в Киеве провел 74 матча, забил 34 гола. Статистика бразильца значительно скромнее – всего 9 матчей и никаких результативных действий за два года (2010-2012).

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Теги
Турция Трансферы Рибейро де Соуза Рибейро де Соуза Андре Браун Браун Идейе Динамо Киев Динамо Киев Гезтепе Гезтепе Газишехир Газишехир
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