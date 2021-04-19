Лаціо обіграв Беневенто в рамках 31-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Сімоне Індзагі в Римі приймав Беневенто на чолі зі своїм братом Філіппо. Команди несподівано видали якесь божевілля. Гра закінчилася з рахунком 5:3 на користь Лаціо. Здавалося, лише цього достатньо, але це далеко не всі особливості звітного матчу.

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Два з п'яти голів Лаціо забили футболісти Беневенто. Окрім того, рахунок міг бути ще більшим. Однак Чіро Іммобіле (автор дубля, між іншим) не реалізував пенальті, а гол Лападулли скасували після втручання VAR.

Зрештою, завдяки цій перемозі Лаціо наблизився до зони Ліги чемпіонів на відстань у чотири очки. Своєю чергою Беневенто не зміг віддалитися від зони вильоту, відрив від якої наразі складає 5 залікових пунктів.