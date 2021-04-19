Лацио обыграл Беневенто в рамках 31-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Симоне Индзаги в Риме принимал Беневенто во главе со своим братом Филиппо. Команды неожиданно выдали какое-то безумие. Игра закончилась со счетом 5:3 в пользу Лацио. Казалось, только этого достаточно, но это далеко не все особенности отчетного матча.

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Два из пяти голов Лацио забили футболисты Беневенто. Кроме того, счет мог быть еще больше. Однако Чиро Иммобиле (автор дубля, между прочим) не реализовал пенальти, а гол Лападуллы отменили после вмешательства VAR.

В конце концов, благодаря этой победе Лацио приблизился к зоне Лиги чемпионов на расстояние в четыре очка. В свою очередь Беневенто не смог отдалиться от зоны вылета, отрыв от которой сейчас составляет 5 зачетных пунктов.